34 شهيداً في قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استُشهد 34 مواطنا بينهم 26 بمدينة غزة منذ فجر اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 15 مواطناً وإصابة آخرين في قصف الاحتلال خيام نازحين غربي مدينة غزة.

وأضافت المصادر، أن أربعة مواطنين استُشهدوا جراء قصف طائرة مسيّرة للاحتلال مجموعة من النازحين وسط مدينة خانيونس، فيما استُشهد مواطن من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال في مدينة خانيونس.

كما استُشهد مواطن وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال برج طيبة 2 مقابل ميناء غزة.

وأوضحت المصادر، أن فرق الإنقاذ تعمل على إجلاء المصابين من داخل المبنى ومحيطه، وسط أضرار مادية كبيرة لحقت بالبرج السكني والمنشآت المجاورة.