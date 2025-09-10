41 شهيداً و184 إصابة في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، عن وصول 41 شهيداً منهم "2 انتشال" و184 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,656 شهيدًا و 163,503 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، مضيفة، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 12,098 شهيدًا و 51,462 إصابة.

كما بلغ -وفق الصحة- عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 12 شهيدًا و 30 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,456 شهيدًا وأكثر من 17,861 إصابة.

وتابعت: "سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية (من بينهم 1 طفل)؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 404 حالة وفاة، من ضمنهم 141 طفلًا.

وأهابت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة:

رابط تسجيل شهداء ومفقودي الحرب على غزة