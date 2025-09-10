الاحتلال يقصف برج طيبة في ميناء غزة وينذر بقصف برج الكوثر قرب دوار أبو مازن

فلسطين اليوم

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء مناطق في مدينة غزة شمال القطاع، وسط مواصلته حرب الإبادة الجماعية، ومخططات التهجير القسري.

وأفاد مراسلنا، بأن جيش الاحتلال أنذر المواطنين تحديدا في منطقة ميناء غزة، وأجزاء من حي الرمال الجنوبي، خاصة برج طيبة 2 والخيام القريبة منه، حيث يوجد فيها مئات آلاف المواطنين بالإضافة الى إشارة إخلاء لبرج الكوثر غرب تل الهوى بالقرب من دوار ابو مازن.

وأشار إلى أن المواطنين والنازحين في هذه المناطق والبلوكات مكتظة ومأهولة بالسكان ولا يعلمون أين سيذهبون.