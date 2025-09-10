فلسطين اليوم

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الاربعاء 10 سبتمبر 2025 ، ان استهداف الكيان الصهيوني لقيادة حماس وللوفد المفاوض يؤكد بشكل جلي أن الكيان الصهيوني المجرم يسعى لإطالة أمد الحرب، ولا يريد الوصول إلى أي حلول، ويسعى لمواصلة جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة، والتهجير القسري لأهلها، وتدمير كل مقومات الحياة فيها.

واعتبرت فصائل المقاومة أن سياسة الاغتيالات الصهيونية الجبانة بحق قيادات الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، هو تعبير واضح عن حالة العجز والفشل التي وصل إليها هذا العدو الفاشي المجرم أمام حالة الصمود والثبات الأسطورية لقيادة حماس والوفد الفلسطيني، ومقاومة شعبنا خاصة بعد العملية الموجعة في القدس المحتلة والضربات المباركة للمقاومة في غزة، وهذا يعكس حجم الإخفاق المتواصل للعدو أمام العزيمة والإرادة الصلبة لأبطال شعبنا.

ونعت فصائل المقاومة إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى أمتنا العربية والإسلامية شهداء فلسطين والأمة / جهاد لبد، وبدر الدوسري وهمام الحية، وعبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك وأحد أفراد الأمن في دولة قطر الشقيقة ، الذين ارتقو إلى العلا إثر الجريمة الصهيونية الجبانة والغادرة التي نفذها العدو الصهيوني المجرم على العاصمة القطرية الدوحة.

وشددت على أن عملية الاستهداف تكشف الوجه الخبيث والاجرامي للكيان الصهيوني المدعوم بشكل مباشر من المجرم ترامب وإدارته الفاشية، التي تمعن في استباحة البلدان العربية والاسلامية وتستهتر بكافة القيم والأعراف والمواثيق الدولية.

ودعت الفصائل الدول العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، إلى اليقظة والانتفاض في وجه الكيان الصهيوني الذي أصبح يشكل خطراً على البشرية والإنسانية.