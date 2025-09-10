إصابة طفل برصاص الاحتلال في مدينة جنين

فلسطين اليوم

أصيب، صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر2025، طفل بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى، طفلا (14 عاما)، بعد إصابته برصاص الاحتلال بالظهر والحوض، في حي المراح من مدينة جنين.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت حي المراح صباح اليوم، وحاصرت منزلاً وطالبت من فيه بتسليم نفسه، وسط إطلاق الرصاص الحي، وتحليق لطائرات مسيرة.

ونشرت قوات الاحتلال دورياتها الراجلة في أحياء المدينة ومنها الشرقي والسيباط والمراح، ومنطقة مستشفى الرازي، وأعاقت حركة تنقل المواطنين.

وكانت مديرية تربية جنين، أعلنت عن تأجيل دوام المدارس في مدينة جنين اليوم الاربعاء ليوم غد الخميس، حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية.