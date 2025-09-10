الاحتلال يفجر منزل الشهيدين أحمد ومحمد دراغمة في طوباس

الساعة 09:46 ص|10 سبتمبر 2025
هدم منزل الاسيرين في طواس
هدم منزل الاسيرين في طواس

فلسطين اليوم

فجرت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء 10 سبتمبر2025 منزل الشهيدين أحمد ومحمد دراغمة "الجغل"، في مدينة طوباس.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في ساعات الفجر الاولى من اليوم برفقة شاحنة متفجرات مدينة طوباس. تمهيدا لهدم المنزل.

يذكر ان الشهيد احمد هو مؤسس كتيبة طوباس، حيث شارك في التصدي ورفاقه المقاومون للاحتلال بكل اقتحاماته لمدينة طوباس، حتى أن الاحتلال جعله هدفا لكل اقتحاماته لمحافظة طوباس.

فيما تتهم قوات الاحتلال الشهيد محمد بتنفيذ عملية اطلاق نار عملية على حاجز تياسير في شباط الماضي والتي أسفرت عن مقتل جنديين من جيش الاحتلال

