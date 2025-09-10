الاحتلال يستهدف "أسطول الصمود" قبالة السواحل التونسية بطائرة مسيّرة حارقة

فلسطين اليوم

تعرضت السفينة الأكبر ضمن أسطول الصمود المتجه إلى غزة لهجوم بطائرة مسيّرة حارقة قبالة السواحل التونسية، في ساعة متأخرة من الليل، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.

وأوضحت مصادر تونسية أن فرق الإطفاء وطاقم السفينة تمكنوا لاحقا من السيطرة على النيران، كما نجا الطاقم على متن الاسطول من الاستهداف.

وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق على متنها، قبل أن يتمكن الطاقم وفرق الإطفاء من السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، قالت اللجنة المنظمة لأسطول الصمود لكسر الحصار من تونس إن الأسطول سيبحر اليوم الأربعاء إلى غزة كما هو مقرر مهما كانت الظروف والأحوال.

ويواصل الأسطول الدولي، الذي يضم ناشطين ومساعدات من 44 دولة، استعداداته لمتابعة رحلته نحو قطاع غزة رغم التحذيرات من مخاطر استهدافه المتكرر.

وقالت اللجنة المنظمة من تونس إن الهجوم قيد التحقيق الأمني، لكنه لن يثني المشاركين عن المضي قدمًا في مهمتهم.