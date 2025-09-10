705 أيام على حرب الإبادة ..شهداء في غزة وقصف مسجد ومئذنة في دير البلح وتفجير منازل بالشيخ رضوان

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 حرب الإبادة على قطاع غزة لليوم الـ705 على التوالي ، وسط ارتكاب مزيداً من المجازر في صفوف المواطنين في الخيام ، وخاصة في منطقتي الرمال و ودوار المالية وقصف منازل في دير البلح ، وتفجير مزيداً من الروبوتات في حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة .

المصادر الطبية أعلنت عن استشهاد 12 مواطناً في مناطق متفرقة في القطاع منذ فجر اليوم ، حيث قصفت طائرات الاحتلال خيمة على مفترق المالية غربي مدينة غزة ، مما أدى لاستشهاد 3 مواطنين عرف منهم : " عبد الحي أبو شريعة ، بلال أبو شريعة ، محمد أبو شريعة".

وأفاد مراسلنا باستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في شارع النصر شمال غرب مدينة غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة خيمة للنازحين بمحيط المستشفى المعمداني في ميدان فلسطين "الساحة" بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى.

وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد طفل وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة للنازحين قرب كلية التقنية في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال مسجد "ابن تيمية" في دير البلح وسط القطاع ، مما أدى لاندلاع حريق كبير فيه ، واستهدفت مسيرة مئذنة مسجد يافا غربي دير البلح صباح اليوم .

وتواصل قوات الاحتلال تفجر مدرعة مفخخة بين المنازل السكنية محيط بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 64,605 شهيدًا و 163,319 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,059 شهيدًا و 51,278 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الى ارتفاع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,444 شهيدًا وأكثر من 17,831 إصابة.