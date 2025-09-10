وسط اشتباكات مسلحة ..الاحتلال يحاصر منزلاً في حي المراح في جنين

فلسطين اليوم

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، منزلاً في حي المراح في مدينة جنين.

وأصيب طفل يبلغ من العمر 14 عاما صباح اليوم الأربعاء، برصاص حي في الظهر والحوض بمدينة جنين، بحسب الهلال الأحمر، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت مصادر محلية إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الحي وحاصرت أحد المنازل، ونشرت قواتها الراجلة في محيطه، وشرعت بإطلاق الرصاص الحي باتجاهه.

وقالت مصادر محلية ان مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط المنزل.

ولفتت ان المواجهات تطورت الى اشتباكات مسلحة عنيفة جدا، حيث أطلق مقاومون الرصاص الكثيف على قوات الاحتلال.

ونكل جنود الاحتلال باهالي البيت المحاصر، حيث اعتقلهم وقيد أيديهم واحتجزهم على الارض

وقررت مديرية تربية جنين تأجيل الدوام في مدارس المدينة حتى الساعة التاسعة صباحاً.