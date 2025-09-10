لليوم الثالث على التالي.. الاحتلال يواصل خنق واقتحام قرى وبلدات القدس

فلسطين اليوم

لليوم الثالث على التالي.. الاحتلال يواصل خنق قرى وبلدات شمال غرب القدس واقتحامها

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاربعاء 10 سبتمبر 2025 لليوم الثالث على التوالي اقتحام بلدات وقرى شمال غرب القدس المحتلة ، انتقاماً بعد عملية راموت في القدس والتي أدت لمقتل 7 "اسرائيليين".

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بدو، وسط اندلاع مواجهات، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه المواطنين، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واسعة للمنازل في بلدتي قطنة والقبيبة، واعتدت على المواطنين، وعبثت بمحتوياتها وفتشتها، وحولت منزلا إلى ثكنة عسكرية، واحتجزت مواطنين وحققت معهم ميدانيا.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند حاجز (النفق) الواصل بين بلدتي بدو والجيب، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم، ما أعاق حركتهم، وأدى إلى أزمة مرورية خانقة.