حركة الجهاد: العدوان على الدوحة استهداف موجه لمساعي وقف إطلاق النار

فلسطين اليوم

قدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، التعازي لقيادة المقاومة الإسلامية حماس باستشهاد ثلة من المجاهدين في الاستهداف الإسرائيلي لمساكن قياديين في الحركة في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي بيان لها، قدمت حركة الجهاد أيضا التعازي لقطر، قيادة وحكومة وشعباً، باستشهاد أحد منتسبي الأجهزة الأمنية لديها جراء هذا العدوان.

كما باركت الحركة لقيادة حماس نجاتهم من محاولة الاغتيال الغادرة، مؤكدة أنها "سترتد إلى نحر العدو وتكون وبالاً عليه".

وأكدت الجهاد "أن العدوان الصهيوني على الدوحة هو استهداف موجه لدولة قطر ولدورها، وللوساطة القطرية – المصرية المشتركة ومساعي وقف إطلاق النار وإيقاف حرب الإبادة التي يقترفها الكيان المجرم، عبر اغتيال المفاوضات نفسها، بعدما تأكد العدو أن لا سبيل لديه لفرض شروطه على المقاومة رغم كل الهمجية وعمليات اغتيال القادة التي نفذها".

وأضافت الحركة أنه بات واضحاً أن استهداف العاصمة القطرية الدوحة من قبل الكيان لم يكن ليتم لولا الضوء الأخضر الأمريكي والغطاء الذي يؤمنه الرئيس ترامب وإدارته لحكومة نتنياهو.