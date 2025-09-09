قطر: الهجوم الإسرائيلي كان عملية غادرة ولم يتم العلم بها إلا وقت حدوثها

فلسطين اليوم

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مساء اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة كان عملية غادرة ولم يتم العلم بها إلا وقت حدوثها.

واوضح في مؤتمر صحفي، أن "الجانب الأميركي أبلغنا بعد وقوع الهجوم بعشر دقائق، والعدو الإسرائيلي استخدم اليوم أسلحة لم تكشفها الرادارات، في ملية غادرة ولم يتم العلم بها إلا وقت حدوثها".

وشدد على أن الدوحة ستتعامل بحزم مع أي اختراق أمني، موضحا أن قطر تعرضت اليوم لهجوم إسرائيلي غادر يشكل إرهاب دولة.

وأضاف: "لن نتهاون بشأن المساس بسيادتنا وسنتعامل بحزم مع أي اختراق أمني، كما نؤكد أن قطر لن تتهاون بشأن المساس بسيادتها وتحتفظ بحق الرد على الهجوم السافر".

كما أكد: "شكلنا فريقا قانونيا لاتخاذ الإجراءات القانونية للرد على الهجوم، وينبغي الرد بشكل موحد على همجية نتنياهو".

كما قال: "لا محادثات قائمة الآن بشأن صفقة في ظل الهجوم الإسرائيلي، ولم تدخر الدوحة وسعا لإنجاح المفاوضات لكن لم يعد هناك شيء قائم بعد هجوم اليوم".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن مقتل وإصابة عدد من المنتسبين لقوات الأمن الداخلي في الغارات الإسرائيلية على الدوحة.