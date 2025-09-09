طهران توافق على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فلسطين اليوم

قالت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إنها وافقت على إطار تعاون جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تعليقها التعاون في أعقاب هجمات حزيران التي شنّها كيان الاحتلال والولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح للتلفزيون الرسمي إثر اجتماع في القاهرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي: "لقد توصّلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفاهم حول كيفية التعاطي في ظل الظروف الجديدة'.

وكان البرلمان الإيراني قد أقر في 26 يونيو/ حزيران قانوناً يقضي بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنع دخول مفتشيها، إلى جانب تعليق أنشطة التفتيش.

وجاء هذا القرار ردًا على العدوان الإسرائيلي الذي استمر 12 يوماً ونفذ بدعم أمريكي. منذ ذلك الحين، تشترط طهران موافقة مجلس الأمن القومي الأعلى على أي عملية تفتيش.