"المسلحة اليمنية" تستهدف مواقع حساسة للاحتلال في محيط القدس

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الثلاثاء، استهدافها عدة أهداف حساسة للاحتلال في محيط مدينة القدس المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي (فلسطين 2) الانشطاري متعدد الرؤوس.

وأكدت المسلحة اليمنية، أن العملية العسكرية حققت هدفها بنجاح وتسببت بهروب ملايين المستوطنين إلى الملاجئ.

وأشارت القوات اليمنية إلى تنفيذها عملية عسكرية بـ3 طائرات مسيرة استهدفت مطار رامون وهدفين حيويين في منطقة أم الرشراش جنوبي الاراضي المحتلة.

وشددت القوات المسلحة اليمنية على استمرارها في عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، مساء الثلاثاء، اعتراض صاروخ من اليمن بعد دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة بالداخل المحتل.

وقال جيش الاحتلال إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن ، قبل أن تعلن الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة في القدس وتل أبيب بعد رصد الصاروخ.