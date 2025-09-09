إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب جنين

فلسطين اليوم

أصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابا أصيب برصاص جيش الاحتلال في القدم، لدى سيره في أحد شوارع البلدة، وتم نقله بمركبة إسعاف إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال نشرت فرق مشاة في منطقة مدارس البنات في قباطية، وعددا من القناصة في الشوارع.

ويواصل جيش الاحتلال اقتحام قباطية منذ فجر أمس الاثنين، ويحول عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية، فيما أصيب شاب أمس برصاص الاحتلال في البطن ووصفت حالته بالخطرة.