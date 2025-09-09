استشهاد عنصر أمن قطري في العدوان على الدوحة

فلسطين اليوم

أعلنت الداخلية القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد أحد عناصر الأمن القطري في القصف الإسرائيلي على الدوحة.

كما أسفر العدوان الإسرائيلي عن ارتقاء عدة شهداء، منهم الشهيد همام الحية، نجل نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية، إضافة إلى مدير مكتبه جهاد لبد.

وشنّ الاحتلال بالتعاون مع جهاز "الشاباك"، غارات على العاصمة القطرية الدوحة، وفق إعلان مشترك لجيش الاحتلال و"الشاباك"، والذي أكد أن هدف الهجوم كان استهداف القيادة العليا لحركة حماس الذين قادوا أنشطة التنظيم لسنوات وكانوا المسؤولين مباشرة عن تنفيذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأطلق الاحتلال على العدوان اسم: " قمة النار".