سهيل الهندي: قيادة حماس نجت من الاغتيال الإسرائيلي بالدوحة

فلسطين اليوم

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس سهيل الهندي، مساء اليوم الثلاثاء، أن قيادة الحركة، نجت من "محاولة الاغتيال الجبانة"، التي استهدفت اجتماعًا للفريق المفاوض، خلال مناقشة المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف الهندي، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن القصف الإسرائيلي أسفر عن ارتقاء عدة شهداء، منهم الشهيد همام الحية، نجل نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية، إضافة إلى مدير مكتبه جهاد لبد.

وأوضح أن دماء قيادات الحركة، مثلها مثل دم أي فلسطيني، وأن الاستهداف الإسرائيلي لم يطل قيادة حماس فقط، بل استهدف كل إنسان حر في هذا العالم، داعيًا "العالم الحر إلى أن يقول كلمته إزاء هذه الجريمة".

وحمّل الهندي الإدارة الأميركية مسؤولية الاعتداء، مشيراً إلى أن الحركة أعطت إشارات إيجابية بشأن المقترح الأميركي، قبل وقوع القصف