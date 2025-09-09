الاحتلال يُحوّل رئيس بلدية الخليل للاعتقال الإداري

فلسطين اليوم

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء،إن مخابرات الاحتلال أصدرت أمرًا بتحويل رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، للاعتقال الإداري.

وأوضحت "شؤون الأسرى" و"نادي الأسير"، في تصريح صحفي، أن مخابرات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري بحقّ رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة (71 عامًا)، لمدة 4 أشهر.

وأكدت المؤسسات الحقوقية أن القرار يشكّل إجراءً انتقاميًا ممنهجًا، ويأتي في سياق سياسة الانتقام الجماعي التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحق العديد من الشخصيات الفاعلة والمؤثرة على المستويات المجتمعية والوطنية.

وأشارت إلى أن الاحتلال "وسّع" بشكل غير مسبوق استخدام جريمة الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة، حيث سجّلت هذه السياسة أعلى نسبها تاريخيًا.

وفي 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، اعتقلت قوات الاحتلال رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، من منزله في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.