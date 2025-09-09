عائلات أسرى الاحتلال: الهجوم في قطر يزيد المخاوف على حياة أبنائنا

فلسطين اليوم

أبدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، مخاوفها على حياة أبنائها المحتجزين في قطاع غزة، في أعقاب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة حماس في الدوحة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، "هناك خوف بالغ الآن بشأن الثمن الذي قد يدفعه الأسرى. نحن نعلم من المفرج عنهم من الأسر أن الانتقام الموجه نحو الأسرى قاسٍ للغاية".

وأضافت الهيئة أن "فرصة استرجاع الأسرى الآن تواجه درجة عالية من عدم اليقين أكثر من أي وقت مضى، مع حقيقة واحدة مؤكدة بشكل مطلق، أن وقتهم ينفد تدريجيًا".

وأعلن جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، أنه استهدف اجتماعا لقادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الجيش في بيان: شن سلاح الجو، قبل قليل هجوما مركزا استهدف قمة قيادة حماس في قطر.

وزعم البيان أن "أعضاء القيادة الذين استهدفوا قادوا نشاط التنظيم لسنوات، وهم المسؤولون بشكل مباشر عن تنفيذ أحداث 7 أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".