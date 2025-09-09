إدانات عربية ودولية لعدوان الاحتلال على الدوحة

فلسطين اليوم

دانت دول عربية وإسلامية ودولية، اليوم الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف اجتماع قياديين في حركة المقاومة الإسلامية حماس، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأعربت مصر "عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للعمل العدواني الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على دولة قطر الشقيقة، والذي استهدف اجتماعًا لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة لبحث سبل التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، ومبادئ احترام سيادة الدول، وحرمة أراضيها".

وأكدت أن هذا "الاعتداء يمثل سابقة خطيرة وتطورا مرفوضا، ويعد اعتداء مباشرا على سيادة دولة قطر الشقيقة، التي تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما ترى مصر أن هذا التصعيد يقوض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".

ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، باعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، واعتداء سافرا على سيادة قطر الشقيقة وأمنها.

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون" العدوان على الدوحة يندرج في سلسلة الاعتداءات التي ترتكبها "إسرائيل" والتي تظهر إصرارها على ضرب الاستقرار".

واكد عون أن لبنان متضامن مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً ويقف إلى جانبها في إدانة هذا العدوان الإجرامي.

بدورها الخارجية الكويتية، استنكرت العدوان الغاشم الذي تعرضت له دولة قطر مشددة على أن هذا العدوان يشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين الدولية.

من جهتها، قالت الخارجية العراقية، "هجوم الدوحة انتهاك صارخ لسيادة قطر ويهدد الأمن الإقليمي والدولي"

كما دان مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، الهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدف قطر، مؤكدا التضامن الكامل معها في مواجهة هذا الاعتداء.

وشدد قرقاش على أن أمن دول الخليج العربي لا يتجزأ، ونقف قلباً وقالباً مع قطر.

ودوليا دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجوم، واعتبره انتهاكًا صارخًا لسيادة قطر وسلامة أراضيها.

وقال غوتيريش، إن قطر لعبت دورا إيجابيا للغاية، في تحقيق وقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن الهجوم الذي شنه الكيان ضد وفد حماس المفاوض في ⁧‫الدوحة‬⁩ عمل خطير وإجرامي.

كذلك نددت الخارجية التركية بالهجوم الإسرائيلي.

وأعلن جيش الاحتلال، الثلاثاء، أنه استهدف اجتماعا لقادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: شن سلاح الجو، قبل قليل هجوما مركزا استهدف قمة قيادة حماس في قطر.

وزعم البيان أن "أعضاء القيادة الذين استهدفوا قادوا نشاط التنظيم لسنوات، وهم المسؤولون بشكل مباشر عن تنفيذ أحداث 7 أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وقبل ذلك سمع دوي 10 انفجارات على الأقل في حي كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكد مصدر في حماس، ومصدر آخر للتلفزيون العربي، نجاة وفد الحركة المفاوض من محاولة الاغتيال الإسرائيلية، التي استهدفت مقر قيادة الحركة في الدوحة، أثناء مناقشة المقترح الأمريكي الأخير.