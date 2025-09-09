حركة الجهاد: استهداف قيادة حماس بقطر تطور خطير ينبغي عدم التسامح فيه

فلسطين اليوم

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء،إن إقدام كيان الاحتلال على استهداف اجتماع لقياديين في حركة المقاومة الإسلامية حماس في العاصمة القطرية، الدوحة، هو عمل إجرامي بامتياز، مؤكدة أنه ينتهك كل المعايير والقيم الإنسانية وأدنى القوانين والأعراف الدولية، بدون أي اعتبار حتى لكون الدوحة تستضيف وفد الكيان نفسه لإجراء المفاوضات.

وأضافت حركة الجهاد في بيان لها، أن " هذا الاستهداف الآثم يؤكد أن الكيان يصر على استمرار سفك الدماء في حرب الإبادة المفتوحة على الشعب الفلسطيني، وهو تطور خطير ينبغي عدم التسامح فيه".

وحملت حركة حماس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المسؤولية عن انفلات الكيان من كل عقال، ولا سيما أن العدوان الصهيوني جاء عقب ما وصفه البيت الأبيض بمقترح ترامب.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، عن اغتيال كبار قادة حركة حماس في العاصمة القطرية "الدوحة" خلال اجتماع سياسي لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديد