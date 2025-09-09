فلسطين اليوم

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، عن اغتيال كبار قادة حركة حماس في العاصمة القطرية "الدوحة" خلال اجتماع سياسي لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديد.

ولم تتضح بعد تفاصيل أو أسماء القادة المتواجدين في مكان الاجتماع.

إلا إن القناة "١٤" العبرية، نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله: "هاجمنا قيادات حماس بقطر بينهم خليل الحية وزاهر جبارين وننتظر النتائج".

وفي بيان مشترك للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي والمتحدث باسم جهاز الأمن العام (الشاباك): قال: "شن جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الشاباك، عبر سلاح الجو، قبل وقت قصير هجومًا مركزًا على قمة قيادة منظمة (الإرهاب) حماس" على حد قولهم.

وأضاف البيان: "قادة القيادة الذين تم استهدافهم قادوا نشاط منظمة الإرهاب لسنوات، وهم مسؤولون بشكل مباشر عن تنفيذ مذبحة 7 أكتوبر وإدارة الحرب ضد دولة إسرائيل". على حد تعبيرهم.

وتابع: "قبل الهجوم، تم اتخاذ خطوات لتقليل الأضرار على غير المتورطين، بما في ذلك استخدام تسليح دقيق ومعلومات استخباراتية إضافية".

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال وجهاز الشاباك سيواصلان العمل بحزم لهزيمة حماس المسؤولة عن عملية 7 أكتوبر. على حد تعبيرهم.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية القطرية، هجوم "إسرائيل" الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس بالدوحة.