كتائب القسام تتبنى عملية مستوطنة "راموت" وتنعى شهيديها عمر وطه

فلسطين اليوم

تبنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، العملية الفدائية التي وقعت أمس في مستوطنة "راموت" في مدينة القدس المحتلة.

نص بيان كتائب القسام كاملاً: -

"وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ"

بيان عسكري صادر عن:

... ::: كتائب الشهيد عز الدين القسام ::: ...

القسام يتبنى عملية مغتصبة "راموت" بالقدس

بعون الله وقوته وتوفيقه؛ تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار التي وقعت صباح أمس الإثنين 16 ربيع الأول 1447هـ الموافق 08 سبتمبر 2025م، قرب مفترق مغتصبة "راموت" الجاثية على أراضي قدسنا الحبيبة، والتي تمكن فيها مجاهدونا من قتل 7 صهاينة وإصابة آخرين جراح عدد منهم خطيرة، قبل أن يرتقوا لجوار ربهم مقبلين غير مدبرين.

وبكل فخرٍ واعتزاز، تزفّ كتائب القسام لشعبنا العظيم ولأمتنا الأبية:

الشهيد القسامي المجاهد/ مثنى ناجي عمر

والشهيد القسامي المجاهد/ محمد بسام طه

وتقول الكتائب للمحتل الجبان: "إن العملية النوعية التي باغتتك زمانًا ومكانًا؛ لهي رسالةٌ واضحةٌ بأن كل محاولاتك الفاشلة لتجفيف منابع المقاومة، لن تعود عليك إلا بإراقة دماء جنود جيشك النازي ومستوطنيك المجرمين من حيث لا تحتسب؛ وبأكثر مما تظن".

كما تشدد كتائب القسام على فشل كل محاولات الاحتلال في تشكيل حالة ردعٍ عبر العقاب الجماعي لأبناء شعبنا، وأن تلك المحاولات البائسة لن تكون إلا فتيلًا للانفجار الواسع في وجهه القبيح، وأن مواصلته حرب الإبادة والتعدي على المقدسات والأرض والإنسان، ستواجه بصلابة الشعب الصامد والمقاومة الباسلة بإذن الله.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام - فلسطين

الثلاثاء 17 ربيع الأول 1447هـ

الموافق 2025/09/09م