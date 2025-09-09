سرايا القدس تقصف قوات الاحتلال بالهاون شرق مدينة غزة

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، عن استهدافها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شرق مدينة غزة.

وقالت سراي القدس في بيان عسكري: "قصفنا بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط تلة المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة صباح اليوم".

وتواصل سرايا القدس، بالتعاون والاشتراك مع الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، موقعة في صفوفه خسائر مادية وبشرية فادحة.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفا و455 شهيداً، و162 ألفا و776 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 393 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.