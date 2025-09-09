"الجهاد" تُدين الاعتداء على إحدى سفن "أسطول الصمود" بمسيرة هجومية

فلسطين اليوم

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرضت له إحدى سفن أسطول الصمود العالمي الذي يمثل تحركاً إنسانياً عالمياً يسعى إلى كسر الحصار عن قطاع غزة، في ظل التخاذل الرسمي للحكومات والدول كافة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، إن ما تعرض له الأسطول يمثل اعتداء سافراً يهدد أمن جميع النشطاء المشاركين في الأسطول وسلامتهم، ورسالة ترهيب مقصودة ليس للأسطول وأفراده فحسب، بل لكل إنسان حر في هذا العالم، وهو يكشف عمق المأزق الإنساني والأخلاقي الذي يعيشه الكيان الغاصب بعدما كشف العالم حقيقته اللاإنسانية.

وأضافت: "إننا، وإذ نبعث برسالة تشجيع وتضامن لكل النشطاء في الأسطول ونسأل لهم السلامة"، معبرة عن استغرابها مما صدر عن الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، والذي ينفي تعرض الأسطول لاعتداء بمسيرة هجومية، رغم ما تظهره الفيديوهات التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمي وشهادة النشطاء المشاركين في الأسطول أنفسهم.