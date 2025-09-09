إسبانيا تمنع المتطرفين سموتريتش وبن غفير من دخول أراضيها

فلسطين اليوم

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، أنهم قرروا منع الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من دخول الأراضي الإسبانية، لارتكابهما مجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفا و455 شهيداً، و162 ألفا و776 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 393 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.