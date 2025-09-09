"الإسعاف والطوارئ": نحن عاجزون أمام المجازر والدمار إثر القصف على غزة

فلسطين اليوم

أكد مدير الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة فارس عفانة، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، إنهم يقفون عاجزين أمام المجازر والدمار إثر القصف الإسرائيلي الممنهج على مدينة غزة.

وقال عفانة في تصريح متلفز: "إن مركبات الإسعاف لم تتوقف منذ ساعات عن محاولة تلبية نداءات الاستغاثة"، مضيفاً: "طواقمنا ما زالت تبحث منذ ساعات عن ناجين تحت أنقاض المباني التي تعرضت للقصف".

وتابع: "لا خيار أمام طواقمنا إلا الصمود ومواصلة تقديم الخدمات لسكان مدينة غزة".

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفا و455 شهيداً، و162 ألفا و776 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 393 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.