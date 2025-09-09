مفوض أونروا: المساهمات المالية العربية بلغت هذا العام 3% فقط!

فلسطين اليوم

قال لمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، إن المساهمات المالية الواردة من المنطقة العربية بلغت هذا العام 3% فقط من إجمالي المساهمات التي تلقتها الوكالة.

وأفاد لازاريني في تصريح صحفي، بأن المساهمات المالية الواردة من المنطقة العربية انخفضت أكثر من 90% مُقارنةً بالعام الماضي.

ودعا، الدول العربية لإظهار تضامنها مع أونروا ليس فقط من خلال الدعم السياسي بل أيضًا من خلال الدعم المالي القوي.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفا و455 شهيداً، و162 ألفا و776 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 393 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.