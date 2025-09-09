محتجز إسرائيلي يروي بعضاً من تفاصيل عايشها في قطاع غزة قبل استعادته

فلسطين اليوم

روى محتجز إسرائيلي تم تحريره في صفقة تبادل، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، بعضاً من تفاصيل عايشها في قطاع غزة.

وقال الأسير المحرر يائير هورن خلال جلسة في "الكنيست" الإسرائيلي: "عندما كنت أسيرًا سمعنا القصف. كان هناك إجراء يجب أن نكون فيه هادئين. بدأنا بالجري داخل النفق وأثناء الجري جلس إيتان وقال لي - اتركني هنا. بدأت أسحبه من ذراعه. تعلمت في (إسرائيل) ألا تترك أحدًا خلفك". على حد تعبيره.

وقبل أيام قليلة، قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرضاً جديداً لصفقة تبادل أسرى ووقف الحرب على غزة، كل بنوده تصب في مصلحة "إسرائيل" وفق مسؤولون فلسطينيون.

وتقدر إسرائيل بوجود 48 أسيراً إسرائيلياً في غزة، 20 منهم أحياء، و28 قتلى.