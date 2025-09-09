الاحتلال يقتحم بلدة عقابا شمال طوباس

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، بلدة عقابا، شمال طوباس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في المكان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد كبير من الآليات العسكرية، ترافقها جرافة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، وتهدم البيوت والبنى التحتية وتقتل وتعتقل مواطنين بذرائع واهية تهدف للتنغيص على حياتهم، وطردهم من أرضهم والسيطرة عليها، بهدف التوسع الاستيطاني.