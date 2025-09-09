83 شهيداً اليوم يرفع حصيلة العدوان على غزة لـ64,605 شهيدًا

فلسطين اليوم

ارتفعت اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 64,605 شهيدًا، بعد وصول 83 شهيدًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 83 شهيدًا و 223 إصابة جديدة.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,605 شهيدًا و 163,319 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,059 شهيدًا و 51,278 إصابة.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 14 شهيدًا و 37 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,444 شهيدًا وأكثر من 17,831 إصابة.

وتواصل مستشفيات قطاع غزة تسجيل المزيد من حالات الوفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، معظمهم من الأطفال، في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء.