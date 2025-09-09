فلسطين اليوم

أعلن مركز الأطراف الصناعية والشلل التابع لبلدية غزة اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، عن توقف العمل بشكل كامل بعد تعرضه لأضرار جسيمة جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيًا .



وأوضح المركز أن القصف الذي وقع في 7 سبتمبر 2025، أدى إلى تدمير أجزاء من بنيته التحتية وتجهيزاته الطبية، ما تسبب في تعطيل الخدمات الحيوية المقدمة لذوي البتر ومرضى الشلل الذين يعتمدون على خدماته بشكل أساسي.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية شنت طائرات الاحتلال غاراتها على مجمل المراكز والمستشفيات الصحية والطبية الأمر الذي أدى لخروج أغلبها عن الخدمة، وأدى لإنهاك المنظومة الصحية برمتها..

ولم يكتفِ القصف ببتر الأطراف وقطع الأجساد، بل لاحق حتى الأطراف الصناعية التي كانت تعيد الأمل لأصحابها، في غزة، فيُدمَّر حتى الحق في محاولة الوقوف من جديد.















