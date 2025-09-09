مسيرة للاحتلال تستهدف سيارة بصاروخ في بلدة برجا غرب لبنان

فلسطين اليوم

استهدفت مسيرة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، سيارة بين بلدتي الجبة وبرجا في إقليم الخروب غرب لبنان، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، وسط أنباء عن استشهاد من بداخلها.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن السيارة على الطريق الرئيسي في المنطق لحظة قصفها، وأشار شهود عيان إلى سماع دوي انفجار كبير، انحرفت معه السيارة إلى جانب الطريق، واشتعلت فيها النيران بالكامل.

وكان 5 لبنانيين، استشهدوا، وأصيب 6 آخرون، في غارات جوية للاحتلال على مناطق شرق وجنوب البلاد يوم أمس الاثنين.

وأعلن مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة اللبنانية في بيان أن "غارات العدو الإسرائيلي على البقاع وجرود الهرمل أدت في حصيلة أولية، إلى سقوط 5 شهداء وإصابة 5 آخرين بجروح".

ولفتت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن الطيران الحربي للاحتلال شن 8 غارات على أطراف منطقة الهرمل.

كما أعلنت الوزارة في بيان منفصل أن لبنانيا أصيب بجروح جراء إلقاء مسيرة معادية قنبلة صوتية على بلدة ميس الجبل" جنوب لبنان.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية إصابة الشخص جراء استهدافه بمسيرة إسرائيلية خلال رعيه الماشية في أطراف ميس الجبل.

وبوقت سابق، ذكرت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي شن 8 غارات على أطراف منطقة الهرمل وبلدة اللبوة شرق لبنان.