الصحة: غزة هي المخزن الأساسي للأدوية والتطعيمات واقتحامها خطر كبير

فلسطين اليوم

أكد الدكتور منير البرش المدير العام لوزارة الصحة بغزة ، الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، أن مدينة غزة هي المخزن الأساسي للأدوية والتطعيمات واقتحامها خطر كبير على المنظومة الصحية.

وطالب الدكتور البرش، بضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء للسكان المجوعين، لافتاً إلى وفاة 4 أشخاص بسبب المجاعة خلال آخر 24 ساعة ليرتفع عدد ضحاياها إلى 394

وبخصوص المنظومة الطبية، أوضح البرش، أن معظم المستشفيات خرجت عن الخدمة والموجود يعمل في ظل نقص حاد.

وبين، أن غزة هي المخزن الأساسي للأدوية والتطعيمات واقتحامها خطر كبير على المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن المرضى والجرحى في مدينة غزة قد يموتون خلال محاولة نقلهم لجنوب القطاع.

وشدد البرش على قرارهم عدم الخروج من مدينة غزة مهما كلف الأمر.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، أمر إخلاء لكافة مناطق مدينة غزة، وطالب جميع سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها، من المدينة القديمة وتفاح شرقًا وحتى البحر غربًا، بإخلاء المدينة إلى المواصي.