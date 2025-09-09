الأونروا: تدمير الأبراج السكنية أدى لترك العائلات في الشوارع دون مأوى

فلسطين اليوم

قالت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، أن الهجمة الإسرائيلية على الأبراج السكنية بغزة أدت إلى نزوح عشرات العائلات وترك العديد منها في الشوارع دون مأوى.

وأضافت الأونروا:" نحتاج إلى وقف إطلاق النار الآن ومع القيود الشديدة على وصول المساعدات تتفاقم معاناة النازحين."

وأوضحت، أن معاناة الأشخاص الذين شردوا تزداد عمقاً بسبب القيود المشددة على وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام، هجومه المكثف على أبراج مدينة غزة وعماراتها السكنية المرتفعة والمباني المتعددة الطوابق، في إطار استعداداته الجارية لاحتلال المدينة.

وباتت هذه المباني والعمارات المرتفعة هدفا عسكريا إسرائيليا، في وقت يستمر فيه وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس في إطلاق التهديدات من قبيل "فتح أبواب الجحيم" و"إعصار هائل سيضرب أبراج غزة".

وركز جيش الاحتلال استهدافاته الصاروخية المكثفة على مناطق غربي مدينة غزة -التي تمتد من منطقة الصناعة وصولا إلى أقصى غرب حي تل الهوا– وهي المنطقة المعروفة بأبراجها العالية ومبانيها المرتفعة.