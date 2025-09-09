5 شهداء من طالبي المساعدات في خانيونس

فلسطين اليوم

وصل إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، جثامين خمسة شهداء ارتقوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات قرب أحد مراكز التوزيع جنوب غربي المدينة.

ووفقاً لمصادر طبية، فقد وصل الشهداء إلى مجمع ناصر الطبي جراء استهدافهم خلال محاولتهم الحصول على مساعدات، عرف منهم الشهيد مؤمن الراعي، والشهيد مالك اللوح من سكان مدينة دير البلح وسط القطاع.

ويأتي ذلك في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 64,522 مواطنًا وإصابة 163,096 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تهجير مئات آلاف المواطنين، فيما أودت المجاعة الناجمة عن الحصار بحياة 393 مواطنًا، بينهم 140 طفلًا.