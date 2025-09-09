مناشدة عاجلة من وزارة الصحة لحماية الطواقم الطبية والمستشفيات

فلسطين اليوم

وجهت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، مناشدة عاجلة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية، لتوفير الحماية الفورية للمستشفيات والطواقم الطبية.

وطالبت الوزارة، بتوفير الحماية الفورية للمستشفيات والطواقم الطبية وفتح طرق آمنة للوصول إليها في محافظة غزة، محذّرة من كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى..

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، أمر إخلاء لكافة مناطق مدينة غزة، وطالب جميع سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها، من المدينة القديمة وتفاح شرقًا وحتى البحر غربًا، بإخلاء المدينة إلى المواصي.