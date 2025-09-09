جيش الاحتلال يصدر أمر إخلاء لكافة سكان مدينة غزة

فلسطين اليوم

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أمر إخلاء لكافة مناطق مدينة غزة.

ويعتبر هذه أول مرة يصدر أمر إخلاء كهذا منذ بدء التحضير لعملية احتلال مدينة غزة

وطالب جيش الاحتلال، جميع سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها، من المدينة القديمة وتفاح شرقًا وحتى البحر غربًا، بإخلاء المدينة.

وقال جيش الاحتلال في أمر الإخلاء أنه سيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة، كما عمل في مختلف أنحاء القطاع.

ودعا السكان للإخلاء عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة الإنسانية في المواصي، حيث أن البقاء في المنطقة خطير جدًا.

جدير بالذكر، أنه لم يعد في قطاع غزة مكان آمن أو منطقة إنسانية حيث يكثف الاحتلال قصفه لكافة أماكن قطاع غزة لا استثناء.



