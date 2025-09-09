الاحتلال يستهدف أكبر سفن "أسطول الصمود العالمي" في تونس

فلسطين اليوم

أعلنت إدارة "أسطول الصمود" أن القارب الرئيسي فيه، "فاميلي"، تعرض فجر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، لهجوم أدى إلى اندلاع حريق على متنه.

وقال عضو إدارة الأسطول، تياغو أفيلا، إن السفينة استُهدفت بمسيرة حارقة قبالة السواحل التونسية، وكان على متنها عدد من أعضاء الفريق لكنهم لم يصابوا بأذى.

ونشرت اللجنة الإعلامية للأسطول مقطعًا مصورًا قالت إنه يوثق لحظة الاستهداف، فيما أكد الناطق باسم الأسطول، سيف أبو كشك، أن القافلة ستواصل رحلتها رغم الحادثة.

في المقابل، نفت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي الرواية المتداولة بشأن هجوم بمسيرة، موضحة في بيان أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق سببه اشتعال سترة نجاة بفعل قداحة أو عقب سيجارة.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن فريق الأسطول أن السفينة المستهدفة كانت تقل أعضاء اللجنة التوجيهية، وكان من المقرر أن تنطلق من ميناء سيدي بوسعيد في وقت لاحق باتجاه قطاع غزة، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.

بدورها، وصفت المقررة الأممية الخاصة بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الحادثة بأنها "تطور خطير"، مرجّحة عبر حسابها على منصة "إكس" أن القارب تعرض بالفعل لهجوم بمسيرة، مضيفة أن قاربين آخرين من الأسطول في طريقهما إلى تونس ويحتاجان إلى حماية عاجلة.