جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط برتبة ملازم في جباليا

فلسطين اليوم

أقر جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، بمقتل ضابط برتبة ملازم في عملية جباليا بقطاع غزة يوم أمس، بعد أن ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن 4 جنود قتلوا أمس بتفجير عبوة ناسفة بدبابة شمالي القطاع.

وكانت مواقع إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن الجنود الأربعة قتلوا في عملية نفذتها المقاومة، صباح الاثنين، في جباليا شمالي قطاع غزة.

وبحسب موقع "حدشوت بزمان"، وقعت العملية في حدود الساعة الخامسة فجرا، حيث ألقيت عبوة ناسفة على طاقم دبابة إسرائيلية، ثم أطلقت النيران باتجاه قائد الدبابة.

وأسفرت العملية عن اشتعال النيران في الدبابة ومقتل جميع أفراد طاقمها، وفقا للموقع نفسه.

وأشارت المواقع الإسرائيلية إلى أن العملية جاءت رغم حالة التأهب القصوى في صفوف القوات الإسرائيلية، استعدادا لتنفيذ خطط اجتياح مدينة غزة واحتلالها ضمن عملية "عربات جدعون 2".