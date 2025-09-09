الاحتلال يفجّر منزل الأسير ثابت مسالمة في بيت عوا جنوب الخليل

فلسطين اليوم

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، منزل الأسير ثابت مسالمة في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل بالضفة المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من المواطنين.

وأفاد شهود عيان، أن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت البلدة، وحاصرت منزل الأسير مسالمة، ومنعت الأهالي من الوصول إليه، قبل أن يقوم جنود الاحتلال بزرع المتفجرات داخله وتفجيره بالكامل.

وخلال عملية الاقتحام، اندلعت مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين في الأطراف السفلية، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق نتيجة استنشاق الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة في المنطقة.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسير مسالمة بالمشاركة في عملية إطلاق نار وقعت قبل نحو ثمانية أشهر عند مفترق الخضر، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين.