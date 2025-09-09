طقس فلسطين: أجواء صافية وارتفاع طفيف للحرارة

فلسطين اليوم

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لتبقى ضمن المعدلات السنوية العامة.

ويستمر الطقس صيفيا عاديا، بينما تظل الحرارة مرتفعة بشكل كبير في الأغوار، حيث تصل درجات الحرارة إلى منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية. ومع المساء والليل، يسود طقس لطيف ومنعش.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية، بسبب تشكل الضباب.

يوم الأربعاء، يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، دون تغير يُذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها السنوي العام.

الأجواء صيفية عادية ومعتدلة نسبيا، فيما تسود أجواء حارة في المناطق الغورية حيث تتراوح الحرارة بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية. ومع ساعات المساء والليل، تصبح الأجواء لطيفة ومنعشة.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع أعلى درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

ويستمر الطقس صيفيا عاديا خلال ساعات النهار، مع بقاء الأجواء شديدة الحرارة في المناطق الغورية، حيث تصل الحرارة إلى منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية. في ساعات المساء والليل، يسود جو لطيف ومنعش، خاصة في المناطق الجبلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا، ويكون الطقس صيفيا حارا نسبيا خلال النهار، مع حرارة أعلى من المعدلات السنوية لشهر أيلول بقليل.

وتبقى الأجواء شديدة الحرارة في المناطق الغورية، حيث تلامس الحرارة حاجز الأربعين مئوية.

ومع ساعات المساء والليل، تسود أجواء لطيفة ومنعشة، خاصة في الجبال، مع لمسة من البرودة بعد منتصف الليل.