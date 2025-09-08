67 شهيداً و320 إصابة في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025، عن وصول 67 شهيداً منهم "2 انتشال من تحت الركام"، و320 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأفادت، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,522 شهيدًا و163,096 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبينت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 11,976 شهيدًا و51,055 إصابة، مضيفة، أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 14 شهيداً و85 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,430 شهيدًا وأكثر من 17,794 إصابة.

ووفق الصحة، فقد سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 6 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية (من بينهم طفلان)؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 393 حالة وفاة، من ضمنهم 140 طفلًا.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان IPC عن المجاعة في غزة، تم تسجيل 115 حالة وفاة، من بينهم 25 طفلًا.

وأهابت، وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة.

رابط تسجيل شهداء ومفقودي الحرب على غزة