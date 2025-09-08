المقاومة الشعبية : عملية القدس تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال

فلسطين اليوم

باركت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين وجناحها العسكري ألوية الناصر عملية إطلاق النار البطولية في مفرق مستوطنة راموت شمال القدس المحتلة ، حيث نفذ فارسين من فرسان شعبنا المقاوم العملية والتي أدت لمقتل وإصابة 20 صهيوني .

وأكدت أن عملية القدس تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل وتأكيد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال ودحره عن أرضنا المقدسة.

ودعت المقاومة الشعبية إلى تكثيف عمليات المقاومة في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، والاشتباك مع جنود الاحتلال ومستوطنيه في كافة نقاط التماس مع العدو.