شهيدان وإصابات بقصف إسرائيلي لساحة مستشفى المعمداني بمدينة غزة

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025، بعد استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين على الأقل وإصابة العشرات بجروح مختلفة بعد قصف الاحتلال ساحة مستشفى المعمداني شرق مدينة غزة.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بعد استهداف مدفعية الاحتلال مجموعة مواطنين على مفترق الجلاء شمال مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة منهم قرب الجسر في الشارع الأول بحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

واستهدف طيران الاحتلال المسير محيط مفترق نادي المجمع الإسلامي في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.