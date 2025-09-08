الاحتلال يغلق كافة مداخل مدينة القدس والقرى والبلدات المحيطة

فلسطين اليوم

أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025 ، كافة مداخل مدينة القدس المحتلة، والقرى والبلدات المحيطة، في أعقاب عملية اطلاق النار، التي أسفرت عن مقتل 5 إسرائيليين، وإصابة 16 آخرين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أقدمت وبشكل مفاجئ، على إغلاق عدد من الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس المحتلة، ما تسبب في احتجاز آلاف المركبات وتعطيل حركة المواطنين.

وشمل الإغلاق حواجز قلنديا والجيب شمال المدينة، وحاجزي النفق و300 في بيت لحم، إضافة إلى حاجز بيت إكسا غرب القدس، حيث مُنع المواطنون من العبور، واصطفت المركبات لمسافات طويلة وسط ازدحام خانق.

وأكد شهود عيان أن إجراءات الاحتلال المشددة حالت دون وصول آلاف الفلسطينيين إلى أماكن عملهم وجامعاتهم، فيما اضطر آخرون للعودة أدراجهم بعد ساعات من الانتظار.

كما شددت قوات الاحتلال امن إجراءاتها العسكرية في محيط قرى وبلدات شمال غرب القدس.

_