الجهاد الإسلامي : العملية النوعية في القدس رداً على السياسات الإجرامية المتصاعدة في غزة والضفة والقدس

فلسطين اليوم

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025 العملية النوعية التي نفذها مقاومان صباح اليوم في القدس المحتلة، والتي أوقعت عدداً من القتلى والإصابات في صفوف جنود جيش الاحتلال والمستوطنين الغاصبين.

وقالت الجهاد الاسلامي ان العملية هي رد طبيعي على السياسات الإجرامية المتصاعدة للكيان الصهيوني وعلى التحريض المتواصل وعمليات التهجير والتدمير الممنهجة التي تمارسها حكومة الكيان في قطاع غزة والضفة المحتلة وحتى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1948، كما تأتي رداً مشروعاً على ممارسات الاحتلال القمعية وسياسة الإرهاب والتجويع داخل السجون الصهيونية.

ونعت حركة الجهاد إلى شعبنا الفلسطيني منفذي العملية، ونشيد ببطولتهما الشجاعة داعيةً أبناء شعبنا في كامل فلسطين إلى تصعيد الرد على جرائم جيش الكيان وسط الصمت والتخاذل العربي والدولي.

وكانت المصادر العبرية أعلنت اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025 ، عن مقتل 5 "اسرائيليين" وإصابة 16 آخرين في عملية اطلاق نار بطولية نفذها مقاومين في راموت في القدس.

وقالت المصادر ان الاحتلال قتل منفذي العملية ، بعد تنفيذهما العملية في أحد الباصات في القدس.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن منفذي العملية صعدا على حافلة وقاما بإطلاق النار نحو الركاب فيها، ما أوقع إصابات في المكان.