بالفيديو 6 قتلى و16 إصابة بينها خطيرة في عملية إطلاق نار في راموت بالقدس

فلسطين اليوم

أعلنت المصادر العبرية اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025 ، عن مقتل 6 اسرائيليين وإصابة 16 آخرين في عملية اطلاق نار بطولية نفذها مقاومين في راموت في القدس.

وقالت المصادر ان الاحتلال قتل منفذي العملية ، بعد تنفيذهما العملية في أحد الباصات في القدس.

وبين الاسعاف الاسرائيلي أن 6 قتلى 16 إصابة بينها 6 إصابات حرجة و3 خطيرة للغاية في عملية إطلاق نار في القدس .

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن منفذي العملية صعدا على حافلة وقاما بإطلاق النار نحو الركاب فيها، ما أوقع إصابات في المكان.