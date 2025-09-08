يديعوت تكشف: هذا ما ستلتزم به "اسرائيل" حال الموافقة على وقف اطلاق النار

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة يديعوت اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025 أن مقترح ترمب المطروح على الطاولة يشمل تعهداً بعدم تجدد إطلاق النار ما دامت المفاوضات مستمرة لإنهاء الحرب.

وبينت يديعوت نقلاً عن مصادر ان الجيش لن يبقى منتشراً في مواقعه حال الموافقة على المقترح.

وقالت يديعوت عن مصادر، ان "إسرائيل" لن توافق على انسحاب كامل إذا طلبت حماس ذلك.

كشفت وسائل اعلام عبرية تفاصيل المقترح الامريكي الذي تم تسليمه منذ عدة أيام لوقف الحرب في قطاع غزة ، والذي ردت عليه الحركة بالترحيب واستعدادها الجلوس فوراً للتفاوض .

تضمن الاقتراح الأميركي الذي سلمه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأسبوع الماضي عبر الوسطاء إلى حركة حماس إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الـ 48 المتبقين (أحياء وجثثاً) مقابل وقف إطلاق النار وإنهاء العملية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة، وفق ما كشف عنه مسؤول إسرائيلي كبير .

كما نص على إطلاق إسرائيل سراح ما بين 2500و3000 أسير فلسطيني محتجزين في سجونها، بمن فيهم مئات يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، حسب ما نقل موقع "أكسيوس".

ووفقًا للاقتراح، فبمجرد إعلان وقف إطلاق النار، ستبدأ المفاوضات فورًا حول شروط إنهاء الحرب، بما في ذلك مطالب "إسرائيل" بنزع سلاح حماس ومطالبة الحركة الفلسطينية بالانسحاب النهائي والكامل للجيش الإسرائيلي من كامل القطاع، وفقًا للمسؤول الإسرائيلي.

كذلك أكد المقترح أنه إذا استجابت حماس للمبادرة بشكل إيجابي (وهو ما أعلنت عنه أمس)، فسيعمل ترامب بنشاط لإنهاء الحرب، وسيستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المحادثات.

إلى ذلك، أوضح المسؤول الإسرائيلي أن "الاقتراح الموجه لحماس تضمن رسالة مفادها أنه إذا لم تقبل هذه المبادرة، فسيكون البديل سيئًا للغاية، ألا وهو عملية إسرائيلية واسعة النطاق في غزة"

وكانت الحركة أعلنت سابقاً موافقتها على المقترح الأميركي الأخير، فيما امتنعت إسرائيل عن تقديم ردها.