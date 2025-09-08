بالأسماء.. اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

فلسطين اليوم

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين 8 سبتمبر/أيلول 2025، حملة المداهمات والاعتقالات في مدن وبلدات متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، طالت شبانًا وامرأة بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.

ففي محافظة نابلس: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عامر دويكات من مخيم بلاطة، بعد توقيفه على حاجز صرة العسكري.

وفي محافظة طولكرم: شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات في أحياء المدينة، واعتقلت كلًا من عمر جدبة، ومصطفى أبو عساف من الحي الجنوبي.

أما في محافظة طوباس: اعتقلت القوات المواطن أحمد عبد القادر قاسم (39 عامًا) من مخيم الفارعة، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

بينما في محافظة قلقيلية: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عدنان أكرم السدة من بلدة جيت شرق المحافظة، كما اعتقلت المواطن أشرف نزار سليم من مكان عمله في محيط قرية كفر لاقف شرقًا. في الوقت ذاته، اقتحمت القوات قرية باقة الحطب وانتشرت في شوارعها دون اعتقالات.

وفي محافظة بيت لحم: نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات في عدة بلدات، واعتقلت كلًا من محمد جبر القواسمة (50 عامًا) من بيت فجار لإجبار نجله على تسليم نفسه، ومحمد فادي سباتين (30 عامًا) من قرية حوسان. كما فتشت منازل أخرى في بيت جالا دون اعتقالات.

أما في محافظة رام الله: اعتقلت قوات الاحتلال المواطن سامر الشيوخي من بلدة بيتونيا بعد اقتحام منزله.

وفي محافظة الخليل: شهدت المحافظة حملة اعتقالات واسعة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال من مدينة الخليل محمود سعيد دعيس ونضال حريز، ومن بلدة يطا اعتقلت المواطن عايد الدعاجنة ونجله علي، إضافة إلى اعتقال المواطنة يمامة إبراهيم حسن الهريني.

قائمة المعتقلين:

⦁ عامر دويكات – بلاطة – نابلس

⦁ عمر جدبة – المدينة – طولكرم

⦁ مصطفى أبو عساف – الحي الجنوبي – طولكرم

⦁ أحمد عبد القادر قاسم – مخيم الفارعة – طوباس

⦁ عدنان أكرم السدة – جيت – قلقيلية

⦁ أشرف نزار سليم – كفر لاقف – قلقيلية

⦁ محمد جبر القواسمة (للضغط على نجله تسليم نفسه) – بيت فجار – بيت لحم

⦁ محمد فادي سباتين – حوسان – بيت لحم

⦁ سامر الشيوخي – بيتونيا – رام الله

⦁ محمود سعيد دعيس – المدينة – الخليل

⦁ نضال حريز – الخليل

⦁ عايد الدعاجنة – يطا – الخليل

⦁ علي عايد الدعاجنة – يطا – الخليل

⦁ السيدة يمامة إبراهيم حسن الهريني – يطا – الخليل